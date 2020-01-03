Настраиваем IPTV в медиаплеере Kodi
Всем привет! Давно хотел поделиться с Вами подробной инструкцией по настройке IPTV на медиаплеере Kodi. Если кто-то не знает, то Kodi — это бесплатный, кроссплатформенный медиаплеер, который позволит Вам просматривать различный медиаконтент с Вашего ПК, локальной сети или глобальной сети интернет. Kodi является своего рода удобной оболочкой с огромной функциональной возможностью, что-то на подобии SmartTV, но гораздо лучше. Перейдем ближе к делу.
Изначально нам конечно же нужно установить медиаплеер kodi, если вы еще этого не сделали, то настал этот момент. Советую устанавливать kodi не ниже 18* версии. Скачать установочный пакет kodi для Вашей системы можно с официального сайта. Установка очень простая, поэтому не вижу смысла рассматривать ее здесь. Далее после установки kodi разберемся с основными понятиями, чтобы в дальнейшем четко понимать, как это все работает и что означает. Для того, чтобы просматривать медиаконтент нам необходимо установить плагины, плагин — это приложение с помощью которого мы получаем медиаконтент в удобном виде, например, фильмы, музыку, картинки и т.д. Все плагины находятся в Репозитории, репозиторий — это место хранения плагинов, т.е. мы сначала устанавливаем репозиторий, а из самого репозитория устанавливаем плагины. С основными понятиями разобрались, нам этого будет достаточно для дальнейшей настройки iptv.
Добавление репозитория и установка плагина pvr.puzzle.tv.
Следующее, что нам необходимо сделать, это как вы догадались добавить нужные репозитории и установить из них плагины. Для просмотра iptv нам необходимо будет установить общий репозиторий, далее из общего репозитория выбрать репозиторий нужной архитектуры которая подходит для Вашей системы, а из репозитория нужной архитектуры установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Немного запутанно, но мы с Вами во всем разберемся. Начнем с установки общего репозитория, для этого скачиваем архив srg70 с общим репозиторием к себе на устройство. После переходим на вкладку Дополнения и выбираем Установить из zip архива.
У нас появится окно с предупреждением, что отключена установка дополнений из неизвестных источников, для включения неизвестных источников необходимо нажать на кнопку Настройки и активировать ползунок напротив неизвестных источников.
Теперь снова выбираем Установить из файла zip и ищем репозиторий, который скачали ранее, выбираем его и нажимаем на кнопку Ок.
Вот теперь у нас установился общий репозиторий srg70. Далее нам необходимо установить репозиторий под Вашу платформу, для этого открываем вкладку дополнений и выбираем Установить из репозитория, теперь ищем репозиторий с названием srg70 Repository и открываем его, далее выбираем Репозиторий дополнений и перед нами откроется список репозиториев под разные платформы, Вам необходимо выбрать тот репозиторий, который подходит для Вашей системы.
Внимание! Разрядность репозитория (32 или 64 бита) определяется установленной версией Kodi, а не процессором или операционной системой. Я использую Raspberry pi 3 поэтому устанавливаю репозиторий srg70 Repository for linux armv7, у Вас скорее всего будет другой. Теперь нам осталось установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Снова открываем вкладку с дополнениями, выбираем установить из репозитория и теперь выбираем репозиторий который устанавливали под вашу платформу, далее необходимо открыть Клиенты PVR и установить PVR Puzzle TV. На этом установка завершена.
Теперь нам осталось только настроить провайдера в PVR Puzzle TV. Но перед началом настройки провайдера хотелось бы немного поговорить о pvr.puzzle.tv — это плагин, который собирает контент от ТВ провайдеров и выводит список каналов, тв программу(EPG) и логотипы в kodi.
Pvr.puzzle.tv пришел на смену pvr simple client, он активно поддерживается разработчиком srg70, у него намного больший функционал, умеет делать запись канала, как по таймеру EPG, так и по кнопке с пульта, автоматически перезапускать поток канала при обрыве сигнала, есть возможность поставить трансляцию телепередачи на паузу (таймшифт).
Список поддерживаемых провайдеров pvr.puzzle.tv
Pvr.puzzle.tv поддерживает следующих провайдеров
- Пазл ТВ сервер (бесплатный сервис)
- Shara-TV.org.
- Ottg.tv
- OTTPlayer.org (OTT Club)
- Edem.tv. (1$)
- Сbilling.tv
- shara.tv
- sovok.tv(не работает на территории России)
- Супер-помойка.(бесплатный сервис, необходим ace stream)
Настройка сервера Пазл ТВ 3.0
Перейдем к настройке провайдера, я буду рассматривать настройку Пазл ТВ 3.0 сервер так, как он бесплатный и мне его хватает с головой, конечно не все каналы показывают стабильно, но есть что выбрать и посмотреть в свободное время. Для использования Пазл ТВ сервера нам необходимо скачать на Вашей устройство репозиторий разработчика TWD1980, и установить его, делается это точно так же, как и с установкой общего репозитория srg70. Надеюсь с установкой проблем уже не должно возникнуть.
Далее нам необходимо установить сам плагин, для этого на вкладке Дополнения выбираем установить из репозитория и выбираем репозиторий TWD1980, затем открываем Службы и устанавливаем Пазл ТВ 3.0 сервер.
Все настройки Пазл ТВ производятся через веб-интерфейс с любого устройства в сети, поэтому нам нужно узнать ip адрес устройства, посмотреть его можно в веб-интерфейсе Вашего роутера, в настройках kodi или просканировать сеть утилитой, например, Advanced ip scanner. Надеюсь у Вас получилось это сделать, теперь открываем браузер на любом устройстве в сети и вводим в адресную строку ip_адрес_вашего_устройства:8185. Перед нами откроется веб-интерфейс плагина Пазл ТВ. Здесь указываем правильный ip адрес Вашего устройства, если он автоматически определился неправильно, также здесь вы можете активировать различные HTTP серверы откуда будут браться каналы, настроить группы и список каналов. Советую выставить настройки как на картинке ниже, только вставьте свой ip адрес.
Теперь нам осталось в плагине pvr.puzzle.tv активировать провайдера Пазл ТВ и можно начинать смотреть каналы, для этого на вкладе дополнения выбираем Мои дополнения, далее в списке ищем и открываем Клиенты PVR, выбираем PVR Puzzle TV, кликаем на кнопку с Настройками, теперь на вкладке Общее выбираем Сервер Пазл ТВ, далее опускаемся ниже на вкладку Пазл ТВ в поле сервер указываем ip вашего устройства и путь к файлу EPG, он выглядит следующим образом http://ip_вашего_устройства/epg/xmltv. В конце незабываем нажать на кнопку Ок и перезагрузить Ваше устройство, на этом установка и настройка бесплатного IPTV завершена.
Все, что потребуется сделать дальше, это перейти на вкладку ТВ и запустить необходимый канал. Да для новичка немного сложновато, можно пойти немного другим путем, но для этого нам придется купить плейлист у провайдеров которые рассматривали выше. После покупки плейлиста нам нужно будет вписать его в настройках плагина pvr.puzzle.tv и наслаждаться просмотром ТВ. На этом наш пост подошел к концу, сегодня мы с Вами рассмотрели принцип установки и настройки бесплатного IPTV в медиаплеере kodi. Если у Вас возникли сложности, то задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно постараюсь ответить на них. Спасибо всем за внимание
60 комментариев
Владимир08.08.2020
В конце статьи нужно подправить: вместо http://ip_вашего_устройства/epg/xmltv нужно http://ip_вашего_устройства:8185/epg/xmltv, например http://192.168.0.115:8185/epg/xmltv
Сергей21.07.2020
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема — после установки в качестве сервера Пазл ТВ на вкладке Общее, на последних шагах — raspberry pi3 уходит в циклическую перезагрузку. Раз десять делал, записывал заново образ, именно на этом шаге всё крашится и постоянный ребут…
admin21.07.2020
Добрый день! На какую систему устанавливаете?
Сергей22.07.2020
Openelec на raspberry pi3
admin22.07.2020
На сколько мне известно openelec вроде бы перестал выпускать обновления своей системы, по данным Википедии последнее обновление было три года назад. Следовательно у Вас должна быть старая версия kodi? Поэтому рекомендую попробовать установить libreelec и проверить работу пазла.
Сергей22.07.2020
Спасибо! Сейчас попробую
Максим01.07.2020
Приветствую, следовал инструкции но при закрытии окна натсройки плагина «PWR Puzzle TV» выдает или ошибку входа в «shara TV»(Я его никак не трогал) или «Неизвестный провайдер, доступ закрыт»
admin01.07.2020
Добрый день. В качестве провайдера в общих настройках pvr какой выбрали? По инструкции нужно выставить пазл тв
Pavel02.06.2020
Прописано было http поменял на https и завелось
Pavel01.06.2020
Привет! Спасибо за подробную инструкцию. Всё настроил, на веб заходит, каналы даже видит, а вот в коди каналы не показывает. Куда копать даже и незнаю. Подскажите в чём может быть дело?
admin01.06.2020
Привет, все каналы не показывают или некоторые? Если некоторые, то скорее всего потоки не рабочие, попробуй другие источники включить в веб-интерфейсе.
Pavel01.06.2020
Все не показывает, при этом в веб настройке на каналы заходишь, там их туча.
admin01.06.2020
Ошибки выдает какие нибудь? Скорость интернета какая? Для того, что бы понять в чем проблема нужно будет сохранить лог, а потом в тему плагина на форуме xbmc отправить его, там присутствует разработчик, он должен бы помочь.
Pavel01.06.2020
Ошибок никаких не выдает. Заходиешь в тв, а там чистый список.
admin01.06.2020
В настройках клиента pvr.puzzle активировали пазл ТВ? Скорее всего нет, поэтому нет каналов или в настройках pvr клиента во вкладке Пазл ТВ указали неправильный ip адрес
Дмитрий21.05.2020
В 64-разрядном репозитории ничего нет, а 32-разрядная не работает у меня. Пишет, дополнение не загрузилось, неизвестная ошибка.
admin21.05.2020
Попробуйте обновить репозиторий принудительно руками, если все равно ничего не появиться, то советую скачать с официального сайта плагин в zip архиве, потом сбросить архив на устройство и попробовать его установить
Дмитрий22.05.2020
Ничего не помогло. На Гитхабе тоже нет 64 разрядного в репозитории. Из зипа пробовал, не ставится. Кеш прочистил, переустановил. Железо Х-92.
admin22.05.2020
Советую обратиться на форум xbmc.ru в тему плагина, возможно разработчик подскажет в чем проблема.
Игорь04.05.2020
Добрый вечер!
Имеется ли возможность добавить локальные плейлисты. И как этот сделать?
Игорь.
admin05.05.2020
Добрый! Да такая возможность есть, зайдите в веб-интерфейс пазл-тв и активируется чекбокс над пунктом m3u плейлисты, потом загружаете свой плейлист
Игорь05.05.2020
Спасибо за ответ!
Я так и сделал. Но не заработала. Я думаю, что не правильно указан путь. Или наличие русских букв. Или ещё что-нибудь. Скажите, пожалуйста, как именно указывать в поле «m3u плейлисты» нужный плейлист? Какой тип плейлиста указывать: m3u, или m3u8?
admin05.05.2020
Попробовал у себя на osmc, скачал плейлист из сети, поставил чекбокс как и говорил путь прописал следующим видом home/osmc/Downloads/iptvchannels.m3u и также активировал чекбокс возле плейлиста, далее нажал на кнопку обновить, которая расположена чуть правее. Перезагрузил и все работает.
Игорь06.05.2020
Добрый день!
Спасибо за ответ. У меня тоже получилось. Мои проблемы:
1. В FireFox web-форма коробилась. Кнопки съезжали со своих мест. В Хроме всё корректно.
2. Нужно использовать плейлист формата «m3u» (вначале я использовал «m3u8»).
3. У меня в пути были русские буквы. Когда я вводил их через web-форму, они в файле настроек прописывались не русскими буквами, а их цифровыми эквивалентами. Я прописал их прямо в файле «ручками», используя латинские и русские буквы. Всё заработала.
Ещё один вопрос: у меня есть плейлист iLookTV, официальный. Данный провайдер обещает 4 дня архива. Можно ли организовать просмотр архива данного провайдера? Если да, то как?
admin06.05.2020
Добрый день!Ну вот и хорошо, что проблема решилась. С русскими символами часто проблемы бывают. На счет официального плейлиста, вы используете pvr.puzzle клиент? Если да, то попробуйте подставить свой плейлист в настройках клиента pvr во вкладке Едема или Shara tv, есть вероятность, что заработает, а если не заработает, то советую обратиться с этим вопросом к разработчику клиента pvr, вот в этой теме xbmc.ru
Спасибо и за Ваш комментарий, возможно он поможет кому-то еще.
Борис03.05.2020
Добрый день,
Нашел подробную инструкцию по установке коди. Установил с использование репозитория repozitory iptv. Все работает. Установил плейлист, появились каналы и при этом возникла проблема, как удалять каналы из списка установленных каналов и как убрать значки каналов в избранном, которые остались от предыдущего плейлиста.
Заранее благодарю Вас за помощь.
admin03.05.2020
Добрый день! Какой клиент используете для просмотра iptv? Можно взглянуть на инструкцию? Если вы используете не пазл сервер, то скорее всего придется редактировать плейлист руками или клиентом отключать ненужные
Гена12.04.2020
установка без ошибок… уж собаку съел на этом, ваш поклонник…ну коди…. перерыв вот года 3-4 был опять вернулся к вам…… ща буду пробовать по новой
Гена11.04.2020
вгоняю свой ip:8185 и ни с хрома ни с оперы не получается войти в вебинтерфейс….. антивирусы отключены….. чо могу делать не так ? комп правда один у меня…. или надо с другого устройства по сетке заходить ?
admin11.04.2020
ip адрес правильно определили? Можно все с одной машины делать. Установка прошла без ошибок? С мобильного телефона не пробовали зайти?
Михаил07.04.2020
Аналогично как и у человека выше. Не устанавливается PVR Puzzle TV, неизвестная ошибка. Точнее устанавливается, но включается. Raspberry pi3, raspbian, kodi 18.2
admin07.04.2020
Человек выше изначально установил не ту разрядность, поэтому была ошибка, вы какую разрядность устанавливали? У меня на raspberry pi 3 все работает отлично.
Михаил07.04.2020
Как и у Вас в статье — srg70 Repository for linux armv7. Pvr simple client устанавливается и работает, а пазл почему-то нет.
admin07.04.2020
Есть возможность взять пустую флешку и установить заново систему, а потом на чистую систему установить pvr пазл? Я пробовал на osmc и LibreElec все запустилось без проблем, может у Вас что-то с самой системой?
Михаил08.04.2020
Есть, как нибудь попробую.
Но мне необходима raspbian, т.к. использую плату управления питанием и кулер для охлаждения. Чтобы это все работало необходим доступ к wiringPI, Gpio и т.п. На других системах не работает толком.
Систему я недавно установил и обновил кстати. OSMC мне очень нравилась
Андрей26.03.2020
Здравствуйте, извините за беспокойство! У меня возникла проблема при установке дополнения PVR Puzzle TV выдаёт ошибку (Can’t load shared library), не подскажите пожалуйста, как её можно исправить?
admin26.03.2020
Здравствуйте, разрядность какую выбрали? На какое устройство пытаетесь установить? Какой kodi установлен?
Андрей26.03.2020
Разрядность 64 бита конфигурация устройства asus p5q se+ intel core 2 duo+2,5 гб оперативной памяти ddr2. Система Openelec 8.0.4. А как удалить пустые папки если я сначала попытался установить версию 32 бита а потом 64 бита?
admin26.03.2020
Через Winscp или ssh. Что именно удалять спросите у автора плагина на форуме xbmc.ru или попробуйте сами.
Андрей26.03.2020
Спасибо за статью и за помощь! Я полностью переустановил Openelec и все репозитории. Всё заработало!
admin26.03.2020
Пожалуйста, значит проблема была в выборе архитектуры изначально.
Сергей19.03.2020
Здравствуйте,скажите почему нет ottg.tv
admin19.03.2020
Здравствуйте, я не разработчик этого клиента, если вам нужен ottg.tv, то напишите разработчику на форуме xbmc.ru в теме pvr puzzle может быть он и добавит.
admin19.03.2020
Подставьте свой плей лист от ottg.tv во вкладке shara-tv и я так понимаю должно заработать.
Гена17.03.2020
Установил сегодня на компе (Linux Ubuntu). Все работает. Будет время попробую все удалить и снова поставить на raspberry. Если и второй раз непалучется буду обращаться к разработчику. Спасибо за статью.
Алексей09.03.2020
Есть ли pvr-аддон с возможностью добавлять несколько iptv потоков?
admin09.03.2020
В pvr.puzzle в общих настройках можно указать несколько потоков, если вы про это. Других аддонов с такой возможностью не знаю.
Дмитрий08.03.2020
Как определить версия KODI 32 или 64? Устанавливал из Google Play.
admin08.03.2020
Kodi из Google Play устанавливается под версию вашего процессора, разрядность процессора можно посмотреть перейдя в настройки — сведения о системе — оборудование и там будет написана разрядность.
Гена07.03.2020
Ребята помогите. Я застрял при установки дополнения PVR Puzzle TV (raspberry pi4). Выскакивает окно что не удалось загрузить дополнения Неизвестная ошибка. В чём может быть проблема?
admin07.03.2020
Архитектуру при установке какую выбираете? Какая система стоит?
Гена14.03.2020
Пробовал armv7 и arm-64bit результат тот же.
На Raspberry 4 стоит Raspbian buster с официального сайта. Kodi тоже устанавливал свежую с сайта ( правда видел вроде есть уже обновление ).
admin14.03.2020
Если используете kodi например Libreelec, то Вам нужно устанавливать armv7. Если установили не ту версию, то нужно руками удалить созданные папки, а потом ставить нужную версию. Еще есть вариант, что проблемы с самим pvr клиентом именно под raspberry pi 4. У меня на raspberry pi 3b + libreelec все работает отлично. Могу посоветовать Вам написать разработчику на форуме xbmc.ru в тему с pvr.puzzle, не забывайте прикреплять лог.
Сергей07.03.2020
Спасибо за инструкцию. Есть проблема с воспроизведением HD каналов, постоянная буферизация и сообщение «pvr puzzle TV перезапуска поток».
Канал 50 мбит.
Число потоков в настройках 30. Можете подсказать какие настройки попробовать изменить?
admin07.03.2020
Попробуйте использовать другой источник, или отключить медленные источники через веб интерфейс. Также может быть, что источник канала транслирует с затыками. Еще может быть проблема в WiFi, устройство далеко находится от роутера? Или используете кабель?
Сергей07.03.2020
Использую кабель, медленные источники отключены.
Настройки размера буфера нет?
admin07.03.2020
В общих настройках клиента pvr выставьте максимальный размер кэша который Вам необходим, по умолчанию стоит 30Мб.
Андрей05.03.2020
Спасибо за помощь, все обстоятельно и по существу. Установил на Raspberry PI 4 все работает как часы. Успехов!!!
admin05.03.2020
Рад был помочь. Пожалуйста 🙂
Андрей26.03.2020
Разрядность 64 бит, Openelec 8.0.4 стабильный, конфигурация asus p5q se+ intel core 2 duo 8400 + 2,5 гига оперативы ddr2. Openelec поставил на ssd 60gb