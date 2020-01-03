Всем привет! Давно хотел поделиться с Вами подробной инструкцией по настройке IPTV на медиаплеере Kodi. Если кто-то не знает, то Kodi — это бесплатный, кроссплатформенный медиаплеер, который позволит Вам просматривать различный медиаконтент с Вашего ПК, локальной сети или глобальной сети интернет. Kodi является своего рода удобной оболочкой с огромной функциональной возможностью, что-то на подобии SmartTV, но гораздо лучше. Перейдем ближе к делу.

Изначально нам конечно же нужно установить медиаплеер kodi, если вы еще этого не сделали, то настал этот момент. Советую устанавливать kodi не ниже 18* версии. Скачать установочный пакет kodi для Вашей системы можно с официального сайта. Установка очень простая, поэтому не вижу смысла рассматривать ее здесь. Далее после установки kodi разберемся с основными понятиями, чтобы в дальнейшем четко понимать, как это все работает и что означает. Для того, чтобы просматривать медиаконтент нам необходимо установить плагины, плагин — это приложение с помощью которого мы получаем медиаконтент в удобном виде, например, фильмы, музыку, картинки и т.д. Все плагины находятся в Репозитории, репозиторий — это место хранения плагинов, т.е. мы сначала устанавливаем репозиторий, а из самого репозитория устанавливаем плагины. С основными понятиями разобрались, нам этого будет достаточно для дальнейшей настройки iptv.

Добавление репозитория и установка плагина pvr.puzzle.tv.

Следующее, что нам необходимо сделать, это как вы догадались добавить нужные репозитории и установить из них плагины. Для просмотра iptv нам необходимо будет установить общий репозиторий, далее из общего репозитория выбрать репозиторий нужной архитектуры которая подходит для Вашей системы, а из репозитория нужной архитектуры установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Немного запутанно, но мы с Вами во всем разберемся. Начнем с установки общего репозитория, для этого скачиваем архив srg70 с общим репозиторием к себе на устройство. После переходим на вкладку Дополнения и выбираем Установить из zip архива.

Добавление репозитория

У нас появится окно с предупреждением, что отключена установка дополнений из неизвестных источников, для включения неизвестных источников необходимо нажать на кнопку Настройки и активировать ползунок напротив неизвестных источников.

Нажимаем на кнопку Настройки

Активируем Неизвестные источники Даем разрешение на установку из неизвестных источников в kodi

Теперь снова выбираем Установить из файла zip и ищем репозиторий, который скачали ранее, выбираем его и нажимаем на кнопку Ок.

Выбираем заранее скачанный архив с репозиторием srg70

Вот теперь у нас установился общий репозиторий srg70. Далее нам необходимо установить репозиторий под Вашу платформу, для этого открываем вкладку дополнений и выбираем Установить из репозитория, теперь ищем репозиторий с названием srg70 Repository и открываем его, далее выбираем Репозиторий дополнений и перед нами откроется список репозиториев под разные платформы, Вам необходимо выбрать тот репозиторий, который подходит для Вашей системы.

Выбираем установить из репозитория

Кликаем на репозиторий srg70 Repository

Открываем репозиторий дополнений

Устанавливаем репозиторий под Вашу платформу. Устанавливаем репозиторий под определенную платформу.

Внимание! Разрядность репозитория (32 или 64 бита) определяется установленной версией Kodi, а не процессором или операционной системой. Я использую Raspberry pi 3 поэтому устанавливаю репозиторий srg70 Repository for linux armv7, у Вас скорее всего будет другой. Теперь нам осталось установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Снова открываем вкладку с дополнениями, выбираем установить из репозитория и теперь выбираем репозиторий который устанавливали под вашу платформу, далее необходимо открыть Клиенты PVR и установить PVR Puzzle TV. На этом установка завершена.

Выбираем установить из репозитория

Кликаем на репозиторий для Вашей платформы

Нажимаем на Клиенты PVR

Устанавливаем PVR.Puzzle Установка PVR Puzzle TV

Теперь нам осталось только настроить провайдера в PVR Puzzle TV. Но перед началом настройки провайдера хотелось бы немного поговорить о pvr.puzzle.tv — это плагин, который собирает контент от ТВ провайдеров и выводит список каналов, тв программу(EPG) и логотипы в kodi.

Pvr.puzzle.tv пришел на смену pvr simple client, он активно поддерживается разработчиком srg70, у него намного больший функционал, умеет делать запись канала, как по таймеру EPG, так и по кнопке с пульта, автоматически перезапускать поток канала при обрыве сигнала, есть возможность поставить трансляцию телепередачи на паузу (таймшифт).

Список поддерживаемых провайдеров pvr.puzzle.tv

Pvr.puzzle.tv поддерживает следующих провайдеров

Пазл ТВ сервер (бесплатный сервис)

Shara-TV.org.

Ottg.tv

OTTPlayer.org (OTT Club)

Edem.tv. (1$)

Сbilling.tv

shara.tv

sovok.tv(не работает на территории России)

Супер-помойка.(бесплатный сервис, необходим ace stream)

Настройка сервера Пазл ТВ 3.0

Перейдем к настройке провайдера, я буду рассматривать настройку Пазл ТВ 3.0 сервер так, как он бесплатный и мне его хватает с головой, конечно не все каналы показывают стабильно, но есть что выбрать и посмотреть в свободное время. Для использования Пазл ТВ сервера нам необходимо скачать на Вашей устройство репозиторий разработчика TWD1980, и установить его, делается это точно так же, как и с установкой общего репозитория srg70. Надеюсь с установкой проблем уже не должно возникнуть.

Выбираем установить из файла zip

Выбираем zip архив с репозиторием Установка репозитория TWD1980

Далее нам необходимо установить сам плагин, для этого на вкладке Дополнения выбираем установить из репозитория и выбираем репозиторий TWD1980, затем открываем Службы и устанавливаем Пазл ТВ 3.0 сервер.

Кликаем на установить из репозитория

Выбираем репозиторий TWD1980

Открываем Службы

Выбираем Пазл Сервер 3.0 Устанавливаем Пазл Сервер 3.0

Все настройки Пазл ТВ производятся через веб-интерфейс с любого устройства в сети, поэтому нам нужно узнать ip адрес устройства, посмотреть его можно в веб-интерфейсе Вашего роутера, в настройках kodi или просканировать сеть утилитой, например, Advanced ip scanner. Надеюсь у Вас получилось это сделать, теперь открываем браузер на любом устройстве в сети и вводим в адресную строку ip_адрес_вашего_устройства:8185. Перед нами откроется веб-интерфейс плагина Пазл ТВ. Здесь указываем правильный ip адрес Вашего устройства, если он автоматически определился неправильно, также здесь вы можете активировать различные HTTP серверы откуда будут браться каналы, настроить группы и список каналов. Советую выставить настройки как на картинке ниже, только вставьте свой ip адрес.

Настройка Пазл ТВ 3.0 сервера.

Теперь нам осталось в плагине pvr.puzzle.tv активировать провайдера Пазл ТВ и можно начинать смотреть каналы, для этого на вкладе дополнения выбираем Мои дополнения, далее в списке ищем и открываем Клиенты PVR, выбираем PVR Puzzle TV, кликаем на кнопку с Настройками, теперь на вкладке Общее выбираем Сервер Пазл ТВ, далее опускаемся ниже на вкладку Пазл ТВ в поле сервер указываем ip вашего устройства и путь к файлу EPG, он выглядит следующим образом http://ip_вашего_устройства/epg/xmltv. В конце незабываем нажать на кнопку Ок и перезагрузить Ваше устройство, на этом установка и настройка бесплатного IPTV завершена.

Выбираем мои дополнения

Клиенты PVR

PVR Puzzle TV

Открываем настройки PVR Puzzle TV

Выбираем Пазл ТВ

Указываем ip Вашего сервера Настройка PVR Puzzle TV

Все, что потребуется сделать дальше, это перейти на вкладку ТВ и запустить необходимый канал. Да для новичка немного сложновато, можно пойти немного другим путем, но для этого нам придется купить плейлист у провайдеров которые рассматривали выше. После покупки плейлиста нам нужно будет вписать его в настройках плагина pvr.puzzle.tv и наслаждаться просмотром ТВ. На этом наш пост подошел к концу, сегодня мы с Вами рассмотрели принцип установки и настройки бесплатного IPTV в медиаплеере kodi. Если у Вас возникли сложности, то задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно постараюсь ответить на них. Спасибо всем за внимание