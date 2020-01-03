Настраиваем IPTV в медиаплеере Kodi

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Настраиваем iptv в медиаплеере kodi

Всем привет! Давно хотел поделиться с Вами подробной инструкцией по настройке IPTV на медиаплеере Kodi. Если кто-то не знает, то Kodi — это бесплатный, кроссплатформенный медиаплеер, который позволит Вам просматривать различный медиаконтент с Вашего ПК, локальной сети или глобальной сети интернет. Kodi является своего рода удобной оболочкой с огромной функциональной возможностью, что-то на подобии SmartTV, но гораздо лучше. Перейдем ближе к делу.

Изначально нам конечно же нужно установить медиаплеер kodi, если вы еще этого не сделали, то настал этот момент. Советую устанавливать kodi не ниже 18* версии. Скачать установочный пакет kodi для Вашей системы можно с официального сайта. Установка очень простая, поэтому не вижу смысла рассматривать ее здесь. Далее после установки kodi разберемся с основными понятиями, чтобы в дальнейшем четко понимать, как это все работает и что означает. Для того, чтобы просматривать медиаконтент нам необходимо установить плагины, плагин — это приложение с помощью которого мы получаем медиаконтент в удобном виде, например, фильмы, музыку, картинки и т.д. Все плагины находятся в Репозитории, репозиторий — это место хранения плагинов, т.е. мы сначала устанавливаем репозиторий, а из самого репозитория устанавливаем плагины. С основными понятиями разобрались, нам этого будет достаточно для дальнейшей настройки iptv.

Добавление репозитория и установка плагина pvr.puzzle.tv.

Следующее, что нам необходимо сделать, это как вы догадались добавить нужные репозитории и установить из них плагины. Для просмотра iptv нам необходимо будет установить общий репозиторий, далее из общего репозитория выбрать репозиторий нужной архитектуры которая подходит для Вашей системы, а из репозитория нужной архитектуры установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Немного запутанно, но мы с Вами во всем разберемся. Начнем с установки общего репозитория, для этого скачиваем архив srg70 с общим репозиторием к себе на устройство. После переходим на вкладку Дополнения и выбираем Установить из zip архива.

Добавляем ропозиторий в kodi
Добавление репозитория

У нас появится окно с предупреждением, что отключена установка дополнений из неизвестных источников, для включения неизвестных источников необходимо нажать на кнопку Настройки и активировать ползунок напротив неизвестных источников.

  • Нажимаем на кнопку Настройки
  • Активируем Неизвестные источники
Даем разрешение на установку из неизвестных источников в kodi

Теперь снова выбираем Установить из файла zip и ищем репозиторий, который скачали ранее, выбираем его и нажимаем на кнопку Ок.

Выбираем архив с репозиторием
Выбираем заранее скачанный архив с репозиторием srg70

Вот теперь у нас установился общий репозиторий srg70. Далее нам необходимо установить репозиторий под Вашу платформу, для этого открываем вкладку дополнений и выбираем Установить из репозитория, теперь ищем репозиторий с названием srg70 Repository и открываем его, далее выбираем Репозиторий дополнений и перед нами откроется список репозиториев под разные платформы, Вам необходимо выбрать тот репозиторий, который подходит для Вашей системы.

  • Выбираем установить из репозитория
  • Кликаем на репозиторий srg70 Repository
  • Открываем репозиторий дополнений
  • Устанавливаем репозиторий под Вашу платформу.
Устанавливаем репозиторий под определенную платформу.

Внимание! Разрядность репозитория (32 или 64 бита) определяется установленной версией Kodi, а не процессором или операционной системой. Я использую Raspberry pi 3 поэтому устанавливаю репозиторий srg70 Repository for linux armv7, у Вас скорее всего будет другой. Теперь нам осталось установить сам плагин pvr.puzzle.tv. Снова открываем вкладку с дополнениями, выбираем установить из репозитория и теперь выбираем репозиторий который устанавливали под вашу платформу, далее необходимо открыть Клиенты PVR и установить PVR Puzzle TV. На этом установка завершена.

  • Выбираем установить из репозитория
  • Кликаем на репозиторий для Вашей платформы
  • Нажимаем на Клиенты PVR
  • Устанавливаем PVR.Puzzle
Установка PVR Puzzle TV

Теперь нам осталось только настроить провайдера в PVR Puzzle TV. Но перед началом настройки провайдера хотелось бы немного поговорить о pvr.puzzle.tv — это плагин, который собирает контент от ТВ провайдеров и выводит список каналов, тв программу(EPG) и логотипы в kodi.

Pvr.puzzle.tv пришел на смену pvr simple client, он активно поддерживается разработчиком srg70, у него намного больший функционал, умеет делать запись канала, как по таймеру EPG, так и по кнопке с пульта, автоматически перезапускать поток канала при обрыве сигнала, есть возможность поставить трансляцию телепередачи на паузу (таймшифт).

Список поддерживаемых провайдеров pvr.puzzle.tv

Pvr.puzzle.tv поддерживает следующих провайдеров

  • Пазл ТВ сервер (бесплатный сервис)
  • Shara-TV.org.
  • Ottg.tv
  • OTTPlayer.org (OTT Club)
  • Edem.tv. (1$)
  • Сbilling.tv
  • shara.tv
  • sovok.tv(не работает на территории России)
  • Супер-помойка.(бесплатный сервис, необходим ace stream)

Настройка сервера Пазл ТВ 3.0

Перейдем к настройке провайдера, я буду рассматривать настройку Пазл ТВ 3.0 сервер так, как он бесплатный и мне его хватает с головой, конечно не все каналы показывают стабильно, но есть что выбрать и посмотреть в свободное время. Для использования Пазл ТВ сервера нам необходимо скачать на Вашей устройство репозиторий разработчика TWD1980, и установить его, делается это точно так же, как и с установкой общего репозитория srg70. Надеюсь с установкой проблем уже не должно возникнуть.

  • Выбираем установить из файла zip
  • Выбираем zip архив с репозиторием
Установка репозитория TWD1980

Далее нам необходимо установить сам плагин, для этого на вкладке Дополнения выбираем установить из репозитория и выбираем репозиторий TWD1980, затем открываем Службы и устанавливаем Пазл ТВ 3.0 сервер.

  • Кликаем на установить из репозитория
  • Выбираем репозиторий TWD1980
  • Открываем Службы
  • Выбираем Пазл Сервер 3.0
Устанавливаем Пазл Сервер 3.0

Все настройки Пазл ТВ производятся через веб-интерфейс с любого устройства в сети, поэтому нам нужно узнать ip адрес устройства, посмотреть его можно в веб-интерфейсе Вашего роутера, в настройках kodi или просканировать сеть утилитой, например, Advanced ip scanner. Надеюсь у Вас получилось это сделать, теперь открываем браузер на любом устройстве в сети и вводим в адресную строку ip_адрес_вашего_устройства:8185. Перед нами откроется веб-интерфейс плагина Пазл ТВ. Здесь указываем правильный ip адрес Вашего устройства, если он автоматически определился неправильно, также здесь вы можете активировать различные HTTP серверы откуда будут браться каналы, настроить группы и список каналов. Советую выставить настройки как на картинке ниже, только вставьте свой ip адрес.

веб-интерфейс Пазлт ТВ сервера
Настройка Пазл ТВ 3.0 сервера.

Теперь нам осталось в плагине pvr.puzzle.tv активировать провайдера Пазл ТВ и можно начинать смотреть каналы, для этого на вкладе дополнения выбираем Мои дополнения, далее в списке ищем и открываем Клиенты PVR, выбираем PVR Puzzle TV, кликаем на кнопку с Настройками, теперь на вкладке Общее выбираем Сервер Пазл ТВ, далее опускаемся ниже на вкладку Пазл ТВ в поле сервер указываем ip вашего устройства и путь к файлу EPG, он выглядит следующим образом http://ip_вашего_устройства/epg/xmltv. В конце незабываем нажать на кнопку Ок и перезагрузить Ваше устройство, на этом установка и настройка бесплатного IPTV завершена.

  • Выбираем мои дополнения
  • Клиенты PVR
  • PVR Puzzle TV
  • Открываем настройки PVR Puzzle TV
  • Выбираем Пазл ТВ
  • Указываем ip Вашего сервера
Настройка PVR Puzzle TV

Все, что потребуется сделать дальше, это перейти на вкладку ТВ и запустить необходимый канал. Да для новичка немного сложновато, можно пойти немного другим путем, но для этого нам придется купить плейлист у провайдеров которые рассматривали выше. После покупки плейлиста нам нужно будет вписать его в настройках плагина pvr.puzzle.tv и наслаждаться просмотром ТВ. На этом наш пост подошел к концу, сегодня мы с Вами рассмотрели принцип установки и настройки бесплатного IPTV в медиаплеере kodi. Если у Вас возникли сложности, то задавайте свои вопросы в комментариях, обязательно постараюсь ответить на них. Спасибо всем за внимание

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(5 голосов, в среднем: 5 из 5)
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60 комментариев

  • Владимир

    08.08.2020

    В конце статьи нужно подправить: вместо http://ip_вашего_устройства/epg/xmltv нужно http://ip_вашего_устройства:8185/epg/xmltv, например http://192.168.0.115:8185/epg/xmltv

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  • Сергей

    21.07.2020

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема — после установки в качестве сервера Пазл ТВ на вкладке Общее, на последних шагах — raspberry pi3 уходит в циклическую перезагрузку. Раз десять делал, записывал заново образ, именно на этом шаге всё крашится и постоянный ребут…

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    • admin

      21.07.2020

      Добрый день! На какую систему устанавливаете?

      Ответить

      • Сергей

        22.07.2020

        Openelec на raspberry pi3

        Ответить

        • admin

          22.07.2020

          На сколько мне известно openelec вроде бы перестал выпускать обновления своей системы, по данным Википедии последнее обновление было три года назад. Следовательно у Вас должна быть старая версия kodi? Поэтому рекомендую попробовать установить libreelec и проверить работу пазла.

          Ответить

          • Сергей

            22.07.2020

            Спасибо! Сейчас попробую

  • Максим

    01.07.2020

    Приветствую, следовал инструкции но при закрытии окна натсройки плагина «PWR Puzzle TV» выдает или ошибку входа в «shara TV»(Я его никак не трогал) или «Неизвестный провайдер, доступ закрыт»

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    • admin

      01.07.2020

      Добрый день. В качестве провайдера в общих настройках pvr какой выбрали? По инструкции нужно выставить пазл тв

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  • Pavel

    02.06.2020

    Прописано было http поменял на https и завелось

    Ответить

  • Pavel

    01.06.2020

    Привет! Спасибо за подробную инструкцию. Всё настроил, на веб заходит, каналы даже видит, а вот в коди каналы не показывает. Куда копать даже и незнаю. Подскажите в чём может быть дело?

    Ответить

    • admin

      01.06.2020

      Привет, все каналы не показывают или некоторые? Если некоторые, то скорее всего потоки не рабочие, попробуй другие источники включить в веб-интерфейсе.

      Ответить

      • Pavel

        01.06.2020

        Все не показывает, при этом в веб настройке на каналы заходишь, там их туча.

        Ответить

        • admin

          01.06.2020

          Ошибки выдает какие нибудь? Скорость интернета какая? Для того, что бы понять в чем проблема нужно будет сохранить лог, а потом в тему плагина на форуме xbmc отправить его, там присутствует разработчик, он должен бы помочь.

          Ответить

          • Pavel

            01.06.2020

            Ошибок никаких не выдает. Заходиешь в тв, а там чистый список.

          • admin

            01.06.2020

            В настройках клиента pvr.puzzle активировали пазл ТВ? Скорее всего нет, поэтому нет каналов или в настройках pvr клиента во вкладке Пазл ТВ указали неправильный ip адрес

  • Дмитрий

    21.05.2020

    В 64-разрядном репозитории ничего нет, а 32-разрядная не работает у меня. Пишет, дополнение не загрузилось, неизвестная ошибка.

    Ответить

    • admin

      21.05.2020

      Попробуйте обновить репозиторий принудительно руками, если все равно ничего не появиться, то советую скачать с официального сайта плагин в zip архиве, потом сбросить архив на устройство и попробовать его установить

      Ответить

      • Дмитрий

        22.05.2020

        Ничего не помогло. На Гитхабе тоже нет 64 разрядного в репозитории. Из зипа пробовал, не ставится. Кеш прочистил, переустановил. Железо Х-92.

        Ответить

        • admin

          22.05.2020

          Советую обратиться на форум xbmc.ru в тему плагина, возможно разработчик подскажет в чем проблема.

          Ответить

  • Игорь

    04.05.2020

    Добрый вечер!
    Имеется ли возможность добавить локальные плейлисты. И как этот сделать?
    Игорь.

    Ответить

    • admin

      05.05.2020

      Добрый! Да такая возможность есть, зайдите в веб-интерфейс пазл-тв и активируется чекбокс над пунктом m3u плейлисты, потом загружаете свой плейлист

      Ответить

      • Игорь

        05.05.2020

        Спасибо за ответ!
        Я так и сделал. Но не заработала. Я думаю, что не правильно указан путь. Или наличие русских букв. Или ещё что-нибудь. Скажите, пожалуйста, как именно указывать в поле «m3u плейлисты» нужный плейлист? Какой тип плейлиста указывать: m3u, или m3u8?

        Ответить

        • admin

          05.05.2020

          Попробовал у себя на osmc, скачал плейлист из сети, поставил чекбокс как и говорил путь прописал следующим видом home/osmc/Downloads/iptvchannels.m3u и также активировал чекбокс возле плейлиста, далее нажал на кнопку обновить, которая расположена чуть правее. Перезагрузил и все работает.

          Ответить

          • Игорь

            06.05.2020

            Добрый день!
            Спасибо за ответ. У меня тоже получилось. Мои проблемы:
            1. В FireFox web-форма коробилась. Кнопки съезжали со своих мест. В Хроме всё корректно.
            2. Нужно использовать плейлист формата «m3u» (вначале я использовал «m3u8»).
            3. У меня в пути были русские буквы. Когда я вводил их через web-форму, они в файле настроек прописывались не русскими буквами, а их цифровыми эквивалентами. Я прописал их прямо в файле «ручками», используя латинские и русские буквы. Всё заработала.
            Ещё один вопрос: у меня есть плейлист iLookTV, официальный. Данный провайдер обещает 4 дня архива. Можно ли организовать просмотр архива данного провайдера? Если да, то как?

          • admin

            06.05.2020

            Добрый день!Ну вот и хорошо, что проблема решилась. С русскими символами часто проблемы бывают. На счет официального плейлиста, вы используете pvr.puzzle клиент? Если да, то попробуйте подставить свой плейлист в настройках клиента pvr во вкладке Едема или Shara tv, есть вероятность, что заработает, а если не заработает, то советую обратиться с этим вопросом к разработчику клиента pvr, вот в этой теме xbmc.ru
            Спасибо и за Ваш комментарий, возможно он поможет кому-то еще.

  • Борис

    03.05.2020

    Добрый день,
    Нашел подробную инструкцию по установке коди. Установил с использование репозитория repozitory iptv. Все работает. Установил плейлист, появились каналы и при этом возникла проблема, как удалять каналы из списка установленных каналов и как убрать значки каналов в избранном, которые остались от предыдущего плейлиста.
    Заранее благодарю Вас за помощь.

    Ответить

    • admin

      03.05.2020

      Добрый день! Какой клиент используете для просмотра iptv? Можно взглянуть на инструкцию? Если вы используете не пазл сервер, то скорее всего придется редактировать плейлист руками или клиентом отключать ненужные

      Ответить

  • Гена

    12.04.2020

    установка без ошибок… уж собаку съел на этом, ваш поклонник…ну коди…. перерыв вот года 3-4 был опять вернулся к вам…… ща буду пробовать по новой

    Ответить

  • Гена

    11.04.2020

    вгоняю свой ip:8185 и ни с хрома ни с оперы не получается войти в вебинтерфейс….. антивирусы отключены….. чо могу делать не так ? комп правда один у меня…. или надо с другого устройства по сетке заходить ?

    Ответить

    • admin

      11.04.2020

      ip адрес правильно определили? Можно все с одной машины делать. Установка прошла без ошибок? С мобильного телефона не пробовали зайти?

      Ответить

  • Михаил

    07.04.2020

    Аналогично как и у человека выше. Не устанавливается PVR Puzzle TV, неизвестная ошибка. Точнее устанавливается, но включается. Raspberry pi3, raspbian, kodi 18.2

    Ответить

    • admin

      07.04.2020

      Человек выше изначально установил не ту разрядность, поэтому была ошибка, вы какую разрядность устанавливали? У меня на raspberry pi 3 все работает отлично.

      Ответить

      • Михаил

        07.04.2020

        Как и у Вас в статье — srg70 Repository for linux armv7. Pvr simple client устанавливается и работает, а пазл почему-то нет.

        Ответить

        • admin

          07.04.2020

          Есть возможность взять пустую флешку и установить заново систему, а потом на чистую систему установить pvr пазл? Я пробовал на osmc и LibreElec все запустилось без проблем, может у Вас что-то с самой системой?

          Ответить

          • Михаил

            08.04.2020

            Есть, как нибудь попробую.
            Но мне необходима raspbian, т.к. использую плату управления питанием и кулер для охлаждения. Чтобы это все работало необходим доступ к wiringPI, Gpio и т.п. На других системах не работает толком.
            Систему я недавно установил и обновил кстати. OSMC мне очень нравилась

  • Андрей

    26.03.2020

    Здравствуйте, извините за беспокойство! У меня возникла проблема при установке дополнения PVR Puzzle TV выдаёт ошибку (Can’t load shared library), не подскажите пожалуйста, как её можно исправить?

    Ответить

    • admin

      26.03.2020

      Здравствуйте, разрядность какую выбрали? На какое устройство пытаетесь установить? Какой kodi установлен?

      Ответить

      • Андрей

        26.03.2020

        Разрядность 64 бита конфигурация устройства asus p5q se+ intel core 2 duo+2,5 гб оперативной памяти ddr2. Система Openelec 8.0.4. А как удалить пустые папки если я сначала попытался установить версию 32 бита а потом 64 бита?

        Ответить

        • admin

          26.03.2020

          Через Winscp или ssh. Что именно удалять спросите у автора плагина на форуме xbmc.ru или попробуйте сами.

          Ответить

          • Андрей

            26.03.2020

            Спасибо за статью и за помощь! Я полностью переустановил Openelec и все репозитории. Всё заработало!

          • admin

            26.03.2020

            Пожалуйста, значит проблема была в выборе архитектуры изначально.

  • Сергей

    19.03.2020

    Здравствуйте,скажите почему нет ottg.tv

    Ответить

    • admin

      19.03.2020

      Здравствуйте, я не разработчик этого клиента, если вам нужен ottg.tv, то напишите разработчику на форуме xbmc.ru в теме pvr puzzle может быть он и добавит.

      Ответить

    • admin

      19.03.2020

      Подставьте свой плей лист от ottg.tv во вкладке shara-tv и я так понимаю должно заработать.

      Ответить

  • Гена

    17.03.2020

    Установил сегодня на компе (Linux Ubuntu). Все работает. Будет время попробую все удалить и снова поставить на raspberry. Если и второй раз непалучется буду обращаться к разработчику. Спасибо за статью.

    Ответить

  • Алексей

    09.03.2020

    Есть ли pvr-аддон с возможностью добавлять несколько iptv потоков?

    Ответить

    • admin

      09.03.2020

      В pvr.puzzle в общих настройках можно указать несколько потоков, если вы про это. Других аддонов с такой возможностью не знаю.

      Ответить

  • Дмитрий

    08.03.2020

    Как определить версия KODI 32 или 64? Устанавливал из Google Play.

    Ответить

    • admin

      08.03.2020

      Kodi из Google Play устанавливается под версию вашего процессора, разрядность процессора можно посмотреть перейдя в настройки — сведения о системе — оборудование и там будет написана разрядность.

      Ответить

  • Гена

    07.03.2020

    Ребята помогите. Я застрял при установки дополнения PVR Puzzle TV (raspberry pi4). Выскакивает окно что не удалось загрузить дополнения Неизвестная ошибка. В чём может быть проблема?

    Ответить

    • admin

      07.03.2020

      Архитектуру при установке какую выбираете? Какая система стоит?

      Ответить

      • Гена

        14.03.2020

        Пробовал armv7 и arm-64bit результат тот же.

        На Raspberry 4 стоит Raspbian buster с официального сайта. Kodi тоже устанавливал свежую с сайта ( правда видел вроде есть уже обновление ).

        Ответить

        • admin

          14.03.2020

          Если используете kodi например Libreelec, то Вам нужно устанавливать armv7. Если установили не ту версию, то нужно руками удалить созданные папки, а потом ставить нужную версию. Еще есть вариант, что проблемы с самим pvr клиентом именно под raspberry pi 4. У меня на raspberry pi 3b + libreelec все работает отлично. Могу посоветовать Вам написать разработчику на форуме xbmc.ru в тему с pvr.puzzle, не забывайте прикреплять лог.

          Ответить

  • Сергей

    07.03.2020

    Спасибо за инструкцию. Есть проблема с воспроизведением HD каналов, постоянная буферизация и сообщение «pvr puzzle TV перезапуска поток».
    Канал 50 мбит.
    Число потоков в настройках 30. Можете подсказать какие настройки попробовать изменить?

    Ответить

    • admin

      07.03.2020

      Попробуйте использовать другой источник, или отключить медленные источники через веб интерфейс. Также может быть, что источник канала транслирует с затыками. Еще может быть проблема в WiFi, устройство далеко находится от роутера? Или используете кабель?

      Ответить

      • Сергей

        07.03.2020

        Использую кабель, медленные источники отключены.
        Настройки размера буфера нет?

        Ответить

        • admin

          07.03.2020

          В общих настройках клиента pvr выставьте максимальный размер кэша который Вам необходим, по умолчанию стоит 30Мб.

          Ответить

  • Андрей

    05.03.2020

    Спасибо за помощь, все обстоятельно и по существу. Установил на Raspberry PI 4 все работает как часы. Успехов!!!

    Ответить

    • admin

      05.03.2020

      Рад был помочь. Пожалуйста 🙂

      Ответить

      • Андрей

        26.03.2020

        Разрядность 64 бит, Openelec 8.0.4 стабильный, конфигурация asus p5q se+ intel core 2 duo 8400 + 2,5 гига оперативы ddr2. Openelec поставил на ssd 60gb

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